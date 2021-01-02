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Koronavirüs 12 saat arayla iki kardeşi aldı

Bir bankada müdür yardımcısı olarak görev yapan yaklaşık 1 aydır sürdürdüğü koronavirüs tedavisine yenik düşerek hayatını kaybetti. Ata Okulevi’nin ağabeyi ’nin de 12 saat önce yine korona virüsten dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.

REMZİ YILMAZ
Giriş Tarihi: 2.1.2021 16:16 ABONE OL
Koronavirüs 12 saat arayla iki kardeşi aldı

Ata Okulevi yaklaşık 1 aydır sürdürdüğü korona virüs tedavisine yenik düşerek hayatını kaybetti. Ata Okulevi'nin ağabeyi Kasım Okulevi'nin de 12 saat önce yine korona virüsten dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.

Ata Okulevi, Yalova Devlet Hastanesinde sürdürdüğü korona virüs tedavisine yenik düşerek hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ata Okulevi'nin ağabeyi Kasım Okulevi'nin de yeni yılın ilk gününde yine korona virüsten dolayı yaşamını yitirdiği belirlendi. Ata Okulevi'nden 12 saat önce yaşamını yitiren Kasım ve kardeşi Ata Okulevi, Bursa Geçit Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından yanyana toprağa verildi.

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Koronavirüs 12 saat arayla iki kardeşi aldı
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