Koronavirüs hastası ve arkadaşları hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti hem de önüne gelene saldırdı

Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden koronavirüs hastası ve dört arkadaşı kendilerine işlem yapan polis ve bekçiye saldırdı.

Edinilen son dakika bilgisine göre Trabzon'un Akçaabat ilçesi Nefsipulathane Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda sokağa çıkma yasağını ihlal eden Korona virüs hastası O.Ç. adlı şahıs ile dört arkadaşı kendilerine adli ve idari işlem yapan bir polis memuru ile bekçiye saldırarak tehdit ve hakarette bulundu.

KORONAVİRÜS HASTASI ADAMIN İFADESİ KARANTİNA BİTİMİNDE ALINACAK

Korona virüs testi pozitif olan ve evde gözlem altında olması gerekirken sokağa çıkarak karantinayi ihlal ettiğinden kendilerine işlem yapan bir polis memuru ve bekçiye saldıran O.Ç. adlı şahsın ifadesinin karantina bitiminde alınacağı öğrenilirken, arkadaşları ise gözaltına alındı. Adli işlemlerin sürdürüldüğü bildirildi.

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