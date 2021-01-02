Liseli Büşra, maganda kurşununun hedefi oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde önceki gün alışverişten dönen lise son sınıf öğrencisi Hanife Büşra Konyar (17), kaldırımda yürürken birden yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına mermi isabet ettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Konyar, ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştıma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren genç kızın durumu ciddiyetini korurken olay anı ise caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kızın, kuzeni Şevval Keskin ile birlikte yürüdüğü sırada yere yığıldığı, çevredeki vatandaşların yardım için etrafta toplandığı ve sağlık ekiplerinin olay yerinde genç kıza müdahale ettiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.