Market gidip döneceğim dedi, 10 gündür kayıp

Kütahya'nın Emet ilçesinde 10 gündür kayıp olan 18 yaşındaki İrem Gül'den haber alınamıyor.



Emet ilçesinde, Eniştesi Murat Semerci'nin evinden 24 Aralık 2020 akşam saat 20.00'de, "Markete uğrayıp babamlara birşeyler bırakacağım.Hemen geri gelirim" diye Ablası ve Eniştesinin evinden ayrılan İrem Gül'den, 10 gündür haber alınamıyor.





İrem'in eniştesi Murat Semerci, yaptığı açıklamada, ''İrem'den 10 gündür haber alamıyoruz. Marketten bir şeyler alıp Babamlara bırakacağım,sonra hemen dönerim"diye evden çıktı. Babasına gitmemiş.Herhangi bir hastalığı veya sorunu yok. Çok merak ve endişe içindeyiz.Görenlerin en yakın polis karakoluna bildirmelerini insanlık namına rica ediyoruz'' dedi.



Emniyet Yetkilileri İrem'in ortadan kaybolmasına ilişkin soruşturma başlattı