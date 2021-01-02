Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste yayınlandı! Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama motoru

Milli Piyango sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 31 Aralık'ta noter huzurunda yapılan çekilişin ardından büyük ikramiye çıkan sayılar belli oldu. Bilet satın alıp zengin olma hayali ile bekleyen milyonlarca kişi ekranları başında yılbaşı çekilişini ve son dakika gelişmelerini canlı olarak takip etti. Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları tam sıralı kazandıran numaralar da açıklandı. Milli Piyango sonuçları ve telefondan online bilet sorgulama işlemini bu başlık altından yapabilirsiniz. Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile bilet numarası yazıp ikramiye sorgulayabilirsiniz. İşte 2021 MPİ Milli Piyango sorgulama ekranı!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE YILBAŞI BİLET SORGULAMA

Milli Piyango Online ile gerçekleştirilen 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları sonra erdi. 100 Milyon TL değerindeki ödül çeyrek bilete isabet ederken, birçok ikramiye daha sahibini buldu. Canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş sonrası Milli Piyango sorgulama işlemi milyonlarca kişi tarafından yapılmaya başladı.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Yılbaşı özel çekilişinin sona ermesiyle tam sıralı kazandıran numaralar listesi de açıkladı. 2021 Milli Piyango sonuçları ve online bilet sorgulama ekranı şöyle;