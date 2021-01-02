Müze değil! Evde 5 bin antika eşya var

Şanlıurfa'da yıllarca biriktirdiği bıçak, tesbih, para, gibi 5 bine yakın eseri evinde sergileyen 65 yaşındaki şair ve bestekâr Müslüm Dişikırık, tarihi nitelikteki eşyalara gözü gibi bakıyor.

Şanlıurfa'da yaşayan 65 yaşındaki Şanlıurfa şairler ve bestekârlar dernek başkanı Müslüm Dişikırık, evini tarihi eser niteliği taşıyan eşyalarla donatarak evini müzeye çevirdi. Geçmişe adeta ışık tutan evde Osmanlı Döneminden kalma para, bıçak, tesbih. eki plak gibi eşyalarına kadar yaklaşık 5 bin eser yer alıyor. Yıllardır gecesini gündüzüne gittiği, arkadaş ve dostlardan topladığı tarihi eşyaları evinde sergiliyor.

5 ÇOCUK 13 TORUNU SAHİBİ KOLEKSİYONCU

5 Bin antika eser toplayan Müslüm Dişikırık (65)," Şanlıurfa şairler ve bestekarlar dernek başkanıyım 5 çocuk babasıyım 13 torunum var. Bu tarihi koleksiyonu 1970'ten beri bugüne kadar kendi hevesimi zevkime uygun olarak topladım"dedi

Dişkırık,"Dostların evinde gittiğim arkadaşların evinde eski neleri varsa bana verdiler ve hepsini burada topladım şimdi bir tanesine bir Mercedes verseler vermem mümkün değil, bu tarihi eserleri Mercedes'e değişmem bu güzellik burada kaldığım zaman gelip içinde oturduğum da büyük bir zevk veriyor. Burada saz çalıp türkü söylüyorum. Burada bıçak koleksiyonu, teşbih koleksiyonu, para koleksiyonu var Atatürk'ün ilk çıkartığı paradan Osmanlı'nın son parasından ve İnönü'nün parasından, Türkiye'nin bugüne kadar olan parasından ve kazandığım paraları hep bunlara verdim. 170 yabancı Ülkenin de parası var, Ben hayatımdan memnunum ayrıca plakların var eskinin her şeyin meraklıyım nerede eski bulursam getiriyor. Şimdiye kadar 5 Bin parçaya yakın koleksiyon eserim var. Burada bunları hepsini gözümün nuru gibi bakıyorum hanım da bakıyor. Öyle devam edip gidiyoruz hayatımızın sonuna geldik inşallah torunlarım da devam ettirir"şeklinde konuştu.