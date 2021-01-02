O doktor da koronaya yakalandı

Diyarbakır'da, "Benim gördüklerimi görseniz dışarı çıkmazsınız" diyen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Hakan Akelma da virüse yakalandı. 15 gün önce yakalandığı hastalıktan kurtulamayınca durumu ağırlaşan Akelma, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı. Solunum cihazına bağlanan yüksek akışlı oksijen terapisi gören Akelma, kurallara uyulmasını istedi.Aynı zamanda Başhekim Yardımcısı da olan Akelma, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Değerli arkadaşlar yüksek akışlı oksijen terapisi alıyorum şu an. Şu an akciğerlerimde bir düzelme ve toparlanma var. Dualarınızı en yüksek perdeden bekliyorum" dedi.