Ocak ayı geldi onlar gitmedi! Göçmen flamingolar körfezi renklendiriyor

Kocaeli İzmit Körfezi'nin doğu kesiminde bulunan ve göçmen kuşlarının uğrak noktası haline gelen İzmit Körfezi Sulak Alanı, Ocak ayının gelinmesine rağmen, hala göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Özellikle Flamingolar Körfez'e ayrı bir renk katıyor.

Kocaeli İzmit Körfezi, son yıllarda yapılan temizleme çalışmaları ve kurulan arıtma tesisleri sayesinde hem çevreye yaydığı kötü kokudan kurtuldu. Hem de içerisinde barındırdığı canlı türü arttı. Temizlenen Körfezde balık popülâsyonunun artması ile birlikte, bu alan göçmen kuşlarında en uğrak noktası haline geldi. Her yıl Kasım ayı ortası ile en geç sonunda bölgeden ayrılan göçmen kuşlar, bu yıl Ocak ayının gelmesine rağmen hala bu bölgede kalarak İzmit Körfez'ine renk katmayı sürdürüyor. Ocak ayında ve yasaklar nedeniyle oldukça sakin olan İzmit Körfez'inde, SABAH tarafından görüntülenen flamingoların, mevsim normallerinde beklenen soğuk ve yağışlı havaların gelmemesi nedeniyle, bir süre daha bu bölgede kalacağı tahmin ediliyor.