Önce alışveriş sonra soygun! Soygundan önce girdiği marketin kamerasından yakalandı!

İstanbul Esenler'de hırsızlık için girdikleri adresin kapısını marketten satın aldıkları bir içeceğin şişesini kullanarak açan soyguncular yakalandı. Olay yeri çevresinde bulunan yedi farklı güvenlik kamerasını incelemeye alan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki şüpheliyi de kısa süre içerisinde gözaltına aldı. Şüphelilerin soygundan önce girdikleri marketten gazoz aldıkları o anlar ise güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı.

Olay Esenler İlçesi'ne bağlı Tuna Mahallesi'nde 30 Aralık Çarşamba günü meydana geldi. Bir evden dizüstü bilgisayar ve yaklaşık iki bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı yönünde bilgi alan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



KAPIYI İÇEÇEK ŞİŞESİYLE AÇMIŞLAR



Olay yeri çevresinde bulunan yedi farklı güvenlik kamerasını detaylı bir incelemeye alan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, şüphelilerin soygundan önce bir süpermarkete girerek içecek ve makas satın aldıklarını tespit etti. Şüphelilerin, marketten satın aldıkları makas ile içecek ambalajını kestikleri ve söz konusu evin kapısını bu şekilde açtıkları ortaya çıktı.



KOVALAMACADA KAZANAN POLİSLER OLDU



Polisler, olay yerinde yürütülen çalışmaların ardından kimliklerini tespit ettiği O.Ö. (23) ve C.M. (17) isimli şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; O.Ö. isimli şüpheliyi Fatih Mahallesi'ne bağlı Anafartalar Caddesi'nde buldu. Polislerle; "Dur" ihtarına uymayan O.Ö. arasında kovalamaca yaşandı. Kısa süren kovalamacanın ardından O.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.



SUÇ ORTAĞI YAKALANINCA TESLİM OLDU



Şüphelilerden C.M. ise suç ortağı olan arkadaşı O.Ö.'nün yakalandığını öğrenince çaldıkları bilgisayar ile birlikte teslim oldu. Çalınan ve ele geçirilen bilgisayar hemen sahibine teslim edildi. Haklarında "Evden Hırsızlık" suçundan işlem yapılan şüpheliler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.