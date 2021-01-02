Polis hem kumardan hem de sosyal mesafeden ceza yazdı

Adana'da bir barakada kumar oynatıldığını tespit eden polis, söz konusu adrese baskın düzenledi. Masada oturup, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 38 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Ahlak polisi ayrıca barakanın sahibini de adli işlem uyguladı.

9 KİŞİYE CEZA YAZILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'ndeki bir barakada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Murat D.'ye ait olduğu öğrenilen barakaya baskın yapan ekipler, masada 9 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadan kumar oynadığını belirledi. Barakadaki 9 kişiye 'sosyal mesafe ve maske kuralına uymamak' ile 'kumar oynamak' suçlarından 38 bin 150 lira idari para cezası yazılırken Murat D.'ye de adli işlem yapıldı.