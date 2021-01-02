Konya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde pandemi döneminde kurulan 'Psikososyal Destek Hattı' bugüne kadar 6 bin kişiye hizmet verdi. Destek hattı sorumlusu Dr. Ferahnur Çavdarcı Yaman, 'İnsanlar en çok yakınlarını enfekte etmekten korktukları için hattımızı arıyorlar. Bugüne kadar yaklaşık 6 bin vatandaşımıza hizmet verdik. Onların sorunlarına çare olmaya çalıştık' dedi.



Koronavirüs salgını nedeniyle kaygı yaşayan vatandaşların stres, endişe ve korkularının giderilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 'Psikososyal Destek Hattı' kuruldu. Destek hattı psikolog, sosyolog, çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacılardan oluşuyor. Ekipler, kendilerine ulaşan vatandaşlara psikolojik destek sağlıyor, sorularını yanıtlıyor ve ne yapmaları gerektiği yönünde yönlendirmelerde bulunuyor. 2020 yılı boyunca 6 bin çağrıya cevap veren psikososyal destek hattı, çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.





Destek hattı sorumlusu Dr. Ferahcan Çavdarcı Yaman, "Psikolog, sosyolog, çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacılarımızın görev aldığı psikososyal destek hatları aracılığı ile vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına değişen günlük yaşam alışkanlıkları ve kendileri, sevdikleri için duydukları yoğun kaygı, öfke, korku, çaresizlikten kaynaklanan stresin en aza indirebilmesi, kronik ruhsal bozukluğu olan ve takibi gereken bireylere ve ailelerine verilen desteğin sürdürülebilmesi, gebe ve dezavantajlı bireylere danışmanlık yapılması, karantina altında kalan pozitif vakalara ve temaslılarına, yaşadıkları sürece bağlı olan tükenmişlik, depresyon, anksiyete gibi duygularını önlemeye yönelik hizmetler sunulmaktadır" dedi.



EN ÇOK ARAYAN 25-65 YAŞ GRUBU



2020 yılı boyunca 6 bin kişiye destek verdiklerini de hatırtalan Dr. Ferahcan Çavdarcı Yaman, "İnsanlar en çok bir yakınının enfekte olması ve enfekte etme yönündeki kaygısı ön planda ve Covid ile ilgili bilgi almak için hattımıza başvuruyorlar. Sevdikleri için duydukları yoğun kaygı, öfke, korku, çaresizlikten kaynaklanan stresi, yakınlarını kaybetme korkusu ön plana çıkıyor. Psikososyal destek hattına yapılan başvurular sistem üzerinden değerlendirildiğinde nüfus kadın erkek oranına da bakılınca başvurularda cinsiyet yönünde çok bir farklılık bulunmuyor. En çok başvuru aldığımız yaş aralığı 25-65'dir' diye konuştu.





15 DAKİKAYI BULAN GÖRÜŞMELER YAPILIYOR



Görüşmelerin 15 dakikaya kadar sürdüğünü belirten Dr. Yaman, "Psikososyal destek hattı herkese hizmet veriyor. Yaklaşık 10-15 dakika süren telefon görüşmeleri alanında uzman arkadaşlarımızca yapılıyor. Covid olup olmadığı, karantina durumu, meslek durumu, bedensel şikayetleri, uyku yemek düzeni değişiklikleri, günlük yaşantıdaki alışkanlıklarındaki değişikler ve şu anki ruhsal durumu sohbet sırasında çeşitli sorularla sorgulanıyor ve kişilerin risk durumlar tespit ediliyor. Risk durumu düşükse veya yoksa karşısına çıkan stres ve yaşam zorluklarına verilen tepkiler ve yapacakları konusunda danışmanlık hizmeti veriliyor, her zaman tekrar arayabilecekleri konusunda hatırlatma yapılıyor" şeklinde konuştu.