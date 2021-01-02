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Sağlık memuru koronavirüse yenildi

Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan 44 yaşındaki Oğuzhan Özkan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 3.1.2021 02:44 ABONE OL
Sağlık memuru koronavirüse yenildi

Kayseri'de 1 ay önce Kovid belirtileri göstermesi üzerine çalıştığı hastanede test yaptıran Sağlık Memuru Oğuzhan Özkan'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Bir süre evinde tedavisine devam edilen Özkan, durumunun ağırlaşması üzerine görev yaptığı Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda entübe olarak tedavisine devam edilen sağlık memuru akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Oğuzhan Özkan'ın ölümü ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından Oğuzhan Özkan'ın fotoğrafını paylaşarak; "Sağlık ordumuzun bir neferini daha kaybettik" dedi.

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Sağlık memuru koronavirüse yenildi
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