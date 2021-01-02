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operasyonunda 10 tutuklama!

’da yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 2.1.2021 18:34 Son Güncelleme: 2.1.2021 18:35 ABONE OL
Sahte içki operasyonunda 10 tutuklama!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, sahte içkiden kaynaklanan zehirlenmelerin ve olası can kayıplarının önüne geçmek amacıyla yılbaşı öncesi geniş kapsamlı bir operasyon düzenlemiş, örgütlü bir şekilde sahte içki imalatı yaptıkları saptanan çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle haklarında yasal işlem yapılan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

10 şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Sahte içki operasyonunda 10 tutuklama!
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