Şanlıurfa'da feci kaza!

Şanlıufa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobil çarpıştı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza Haliliye ilçesinin bağlı Paşabağı mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, itfaiye kavşağında iki aracın çarpışması sonucu bir otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.