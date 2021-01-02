Şanlıurfa'da Mırra Geleneği devam ediyor

Genellikle, misafirlere ikram etmek, ya da düğün yemeklerinden sonra ikram edilmek üzere hazırlanan mırra, özel fincanlarla sunuluyor. Güneydoğu Anadolu'da sunumu bir gelenek haline gelen mırranın içimi sırasında, fincanının kesinlikle yere konulmaması gerekiyor. Fincanın yere koymak mırrayı hazırlayana hakaret anlamına geliyor. Yanlışlıkla yere bırakılırsa mırrayı ikram eden kişiye karşılığında bir şeyler vermek gerekiyor. Oldukça acı bir kahve olan mırra özellikle ağır yemeklerin üzerine içiliyor. Mırra, farklı aşama ve hazırlanış biçimlerinden geçerek bu ismi alıyor. Halk arasında içilen kahve, toplumların yaşayış biçimlerine göre değişiyor. Şanlıurfa yöresinin saygın ve varlıklı ailelerine miras olarak kalan mırra geleneği, konaklardan, büyük çadırlardan bugüne kadar gelmiştir.

Bugün ise genellikle düğün yemeklerinden sonra veya vefat eden kişinin taziyesinde, Mırra ikram edilir. İkram geleneğine göre misafir gelince ikram edilir. Sohbet edilirken ikram edilir. Kalkarken tekrar ikram edilir.

HAZIRLANIŞI 2 SAAT SÜRÜYOR

Mırranın hazırlanışı şöyle: "Gümgüm (Büyük Cezve) su ile doldurulur, ocağa konur. Su kaynadıktan sonra yarım kilo kahve içine atılır. İki saat kaynadıktan sonra ateşten indirilir. 20 dakikalık süzülmeye bırakılır bittikten sonra kahve 2 saat daha kaynatılır ve süzülmeye bırakılır. Böylece mırra hazırlanmış olur. Mırra (acı kahve) özel fincanlarla İkram ediliyordu şimdi pandemiden dolayı özel pet bardaklarla ikram ediliyor.

BABADAN BANA MİRAS KALDI

Cumeli aşiretine mensup İş Adamı Mehmet Buluktimur Güneydoğu bölgemizde özellikle Şanlıurfa'da acı kahve çokça tüketiliyor. Misafirliğe gittiğiniz herhangi bir evde mırra ikramı "bir fincan kahvenin kırk yıllık hatrı vardır" atasözünün hakkını sonuna kadar veriyor. Bunlarında başından Cumeli aşiretine mensup İş Adamı Mehmet Buluktimur 60 yıldır merhum babası Hüseyin Buluktimur'den gelen konuklara ikram ettiği acı kahve (mırra) geleneğini sürdürüyor. Kendine has tadı, yapımı ve dağıtımı olan acı kahve (mırra) ilk içenlerin damağında farklı bir tat bırakıyor. Şanlıurfa'da geleneksel hayat tarzını sürdüren varlıklı olanları ve ileri gelenleri evlerinin bir bölümünü misafirler için oda ayrılır. Oda sahibi aynı zamanda "kahve sahibi" ise kahve kaynatmaya ara vermez. Bu odalarda misafirler ağırlanır, aşiret toplantıları yapılır, yemekler ikram edilir yemekten sonra kişiler arasındaki başta kan davaları olmak üzere sorunlar çözülür. Bunlar esnasında konuklara mutlaka mırra ikram edilir. Buluktimur son dönemlerde pandemiden dolayı çok dikkat ediyoruz ve toplu bir şekilde bir araya gelmiyoruz sosyal mesafeye çok önem ve dikkat ediyoruz dedi.