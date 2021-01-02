Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 2 yaralı

Kaza Karaköprü Doğukent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Sağa sola savrulan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, mahalle sakinleri kavşakta hızı düşürmek için tümsek yapılmasını istedi. Bölge sakinleri, özellikle beton mikserlerinin sık sık geçtiği yolda araçların aşırı sürat yaptıklarını öne sürdü.