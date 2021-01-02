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’da otomobil devrildi: 2 yaralı

Karaköprü’de iddiaya göre sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2i kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 2.1.2021 16:55 ABONE OL
Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 2 yaralı

Kaza Karaköprü Doğukent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Sağa sola savrulan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, mahalle sakinleri kavşakta hızı düşürmek için tümsek yapılmasını istedi. Bölge sakinleri, özellikle beton mikserlerinin sık sık geçtiği yolda araçların aşırı sürat yaptıklarını öne sürdü.

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Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 2 yaralı
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