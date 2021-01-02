Şanlıurfa'nın yöresel yemekleri dünyaya tanıtılacak

Şanlıurfa ülke genelinde en çeşitli ve en lezzetli mutfak kültürüne sahip kentlerin arasında yer alırken, yaklaşık bir aydır açılan Şanlıurfa Profesyonel Aşçılar Derneği, Şanlıurfa'nın unutulmaya yüz tutmuş birçok yemeğini gün yüzüne çıkarıp dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Türkiye'nin en çok turist çeken yerlerinden biri olan Şanlıurfa'nın tarihi yerleri ve yemekleri ile herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. Şanlıurfa'nın zengin mutfak kültüründe yer alan ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekler tekrardan gün yüzüne çıkacak. Şanlıurfa'da kısa sürede kurulan ve Şanlıurfa'nın yemeklerini dünyaya tanıtmayı hedefleyen Şanlıurfa Profesyonele Aşçılar Derneği, yaptıkları çalışmalarla Şanlıurfa'yı gastronomi merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

"ŞANLIURFA'NIN YÖRESEL YEMEKLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK"

Şanlıurfa Profesyonele Aşçılar Derneği Başkan Vekili olarak görev yapan Ramazan Davşan, yaklaşık 20 yıldır aşçılık sektöründe görev yaptığını belirterek şu ifadelere yer verdi: " Yaklaşık bir aydır da derneğimizi kurduk. Derneğimizin çalışmaları şu şekildedir. Bizim amacımız Şanlıurfa'nın yöresel yemekleri gün yüzüne çıksın ve Şanlıurfa'nın yöresel yemekleri Türkiye'de çok sayıda oteller var. Bizde istiyoruz ki bu otellerde Şanlıurfa'ya özgü bir yemek menümüzün çıkmasıdır. Biz bunları yapabilirsek bizim için çok büyük bir başarı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"YÖRESEL YEMEKLERİ DÜNYAYA TANITACAĞIZ"

Bizim amacımız Şanlıurfa'yı Gastronomi merkezi yapmak ve farklı ülke ve şehirlerde Şanlıurfa mutfağını tanıtmak olduğuna dikkat çeken Davşan, " Bizim 270 yakın yemeğimiz var. Bu yemekleri gün yüzüne çıkarmak için Şanlıurfa için dernek olarak harekete geçtik ve inşallah bu ilerleyen süreçlerde de böyle devam edecektir. Şuanda bildiğiniz gibi pandemi nedeni ile tüm faaliyetlerimize ara verdik. Şanlıurfa'nın tüm yöresel yemeklerini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 270 küsur patentli yemeklerimiz var. Bu yemekleri gün yüzüne çıkarmak için uğraşacağız. Bu konuda da Şanlıurfa'daki tüm yetkililerin bizlere destek olmalarını bekliyoruz" sözlerini kaydetti.

"KADINLARDA AŞÇILIK SEKTÖRÜNDE OLMALIDIR"

Şanlıurfa Profesyonele Aşçılar Derneği Kadın Kolları Başkanı Hatice Kübra Teke, şu sözleri kullandı: "Şuanda yeni bir dernek olduğumuz için 5 tane kadın üyemiz var. Biz tabi dernekte daha fala kadın olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu genişletmemiz için tabii ki de pandemi sürecini atlatmamız gerekiyor. Bu süreçte birçok kadına ulaşım sağlayamıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız da var. Harran üniversitesinde görevli olan Öğretim Görevlileri ile görüşme sağladık. Biz aşçılık bölümündeki birçok öğrenciyi bu derneğe üye yapmayı hedefliyoruz. Çünkü ne kadar büyürsek o kadar çok yer ulaşabileceğimize inanıyorum. Birçok etkinlikte de öğrencilerimizi yönlendirmeyi düşünüyoruz. Türkiye'de birçok ev hanımının da bu sektörde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Buradan onlara sesleniyorum. Biz dernek olarak Şanlıurfa'nın unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini dışarıda birçok ilde hatta yurtdışında bile tanıtmayı hedefliyoruz. Ben özellikle kadınlarında bu sektörde yer almasını çok istiyorum" şeklinde konuştu.