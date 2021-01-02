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’te 5 bin fidan dikildi

Vali ve Belediye Başkan V. Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ve kamu kurum amirlerinin katılımıyla, Doğan Mahallesi'nde özel harekat polisleriyle birlikte 5 bin fidan dikildi.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Giriş Tarihi: 2.1.2021 15:03 ABONE OL
Siirt’te 5 bin fidan dikildi

Vali ve Belediye Başkan V. Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ve kamu kurum amirlerinin katılımıyla, Doğan Mahallesi'nde özel harekat polisleriyle birlikte 5 bin fidan dikildi.

Vali ve Belediye Başkan V. Osman Hacıbektaşoğlu, yaptığı açıklamada, Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce daha yeşil bir Siirt için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Yeşilliğin önemine değinen Vali Hacıbektaşoğlu, "Daha yaşanılabilir ve daha yeşil bir Siirt için bugün 5 bin fidan diktik. Siirt'imizi daha yeşil bir hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Her şey Siirt için." dedi.

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Siirt’te 5 bin fidan dikildi
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