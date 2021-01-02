Sipariş üzerine araba farı çalıyorlardı! 13 saniyede iki far söktüler

İstanbul'un Anadolu yakasında "far hırsızları" olarak bilinen 4 şüpheli, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin son iki ay içerisinde 11 aracın farlarını sökerek çaldığı ve yaklaşık 200 bin lira değerinde vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Çete üyesi M. B.'nin oto tamirci dükkanı olduğu ve kendisine gelen siparişler doğrultusunda far çaldıkları belirtildi. Şüphelilerin hırsızlık anlarına ilişkin ortaya çıkan görüntülerinde iki farı sadece 13 saniye içerisinde çaldıkları görülüyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.



İstanbul'un Kartal, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde arabaların farlarını sökerek hırsızlık yapan bir çete çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan Emin B.(19), Mahmut A.(21), Hamza Y.(20) ve M. B.(35), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





Kartal'ın Topselvi ilçesinde bir arabanın farlarının çalındığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, olay yerinde bulunan kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı.



EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR



Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ve takibe alan İstanbul Polisi, şüphelileri yakalamak için bir operasyon gerçekleştirdi. Emir B., Mahmut A., Hamza Y. ve M.B., adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



SİPARİŞ ÜZERİNE ÇALIŞTIKLARI ORTAYA ÇIKTI



Gözaltına alınan şüphelilerden M. B.'nin, bir oto tamirci dükkanının sahibi olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre şüphelilerin, M. B.'ye gelen siparişler üzerine far avına çıktığı ve belirledikleri araçların farlarını sökerek çaldığı ileri sürüldü. Son iki ayda 11 aracın farlarını söken çetenin bu yolla yaklaşık 200 bin liralık vurgun yaptığı ifade edildi.



AYNI SUÇTAN BİRÇOK KAYITLARI BULUNUYOR



İstanbul'un Anadolu yakasında "far hırsızları" olarak bilinen şüphelilerin hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından birçok kaydının bulunduğu öğrenildi. Mahmut A.'nın aynı suçlardan 33, Emir B.'nin 13 ve Hamza Y.'nin 5 kaydının olduğu belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. serbest kalırken diğerleri tutuklandı.



Öte yandan hırsızların olay anlarına ilişkin çıkan bir görüntüde aracın iki farını sadece 13 saniye içerisinde çaldıkları anlar görüldü.