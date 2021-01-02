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Soba bacasından çıkan yangın evi küle çevirdi

’ın ilçesinde bir evde çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara neden olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 2.1.2021 12:42 ABONE OL
Soba bacasından çıkan yangın evi küle çevirdi

Van'ın Çatak ilçesinde bir evde çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara neden olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yandın, Çatak merkez Adnan Menderes Mahallesinde ikamet eden Cengiz Yılmaz'a ait evde meydana geldi.

Yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı çatak Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı.

Soba bacasından çıktığı belirlenen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

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Soba bacasından çıkan yangın evi küle çevirdi
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