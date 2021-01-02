Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: 2 Ocak Türkiye koronavirüs vaka ve vefat sayısı tablosu açıklandı mı? Türkiye corona virüsü vaka sayısı verileri

: 2 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayısı tablosu açıklandı mı? vaka sayısı verileri

2 Ocak corona virüsü vaka ve vefat sayısı ile ilgili gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çevrildi. Bakan Koca her akşam gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda vaka ve ölü sayısı ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son dönemde artan vaka sayıları, yasakları ve kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Alınan tedbirlerle birlikte hasta ve vaka sayılarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Peki, Türkiye 2 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayısı tablosu açıklandı mı? İşte 2 Ocak koronavirüs tablosu ve vaka sayısı verilerine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 2.1.2021 18:23 ABONE OL
SON DAKİKA: 2 Ocak Türkiye koronavirüs vaka ve vefat sayısı tablosu açıklandı mı? Türkiye corona virüsü vaka sayısı verileri

Corona virüsü salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda yaptığı açıklamalarla Türkiye'deki koronavirüs son durum ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Özellikle koronavirüsün mutasyona uğramasının ardından tüm dünyada alarm verilirken, ülkemizde de kısıtlamalar ve yasaklar tekrardan gelmişti. Alınan tedbirlerle birlikte hasta ve vaka sayılarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Peki, Türkiye 2 Ocak koronavirüs vaka ve vefat sayısı tablosu açıklandı mı? İşte 2 Ocak koronavirüs tablosu ve vaka sayısı verilerine ilişkin detaylar…

SON DAKİKA - 2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı filyason ekibi tarafından yapılan çalışmalarla elde edilen Ankara, İzmir, İstanbul korona son durum verileri ve 2 Ocak koronavirüs tablosu detayları şöyle;

1 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum

31 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000'in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: 2 Ocak Türkiye koronavirüs vaka ve vefat sayısı tablosu açıklandı mı? Türkiye corona virüsü vaka sayısı verileri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA