Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ankara'dan korkunç haber! Garajda 3 gencin cesedi bulundu

: 'dan korkunç haber! Garajda 3 gencin cesedi bulundu

haberine göre; 'nın ilçesinde bir apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, gençlerin aileleri fenalık geçirdi. İlk bilgilere göre; zehirlenme nedeniyle ölümlerin gerçekleştiği belirtiliyor.

AA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 09:15 Son Güncelleme: 2.1.2021 09:38 ABONE OL
Son dakika: Ankara'dan korkunç haber! Garajda 3 gencin cesedi bulundu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bir apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı.

Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ankara'dan korkunç haber! Garajda 3 gencin cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA