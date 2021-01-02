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HABERİ: 'de korkutan deprem! ve AFAD ile son depremler listesi! 2 Ocak 2021

ve AFAD’tan gelen haberine göre; 2 Ocak 2021 bugün saat 05.25’te 4.0 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi. Deprem ’in ilçesinde açıklarında oluşurken kısa süreli panik anların yaşanmasına neden oldu. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi! Son dakika haberler…

Giriş Tarihi: 2.1.2021 07:07 Son Güncelleme: 2.1.2021 07:08 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: İzmir'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi! 2 Ocak 2021

Son dakika…İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen 4.0 şiddetindeki depremin derinliği 6.84 kilometre olarak ölçüldü. Kentte kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi! Son dakika haberler…

İZMİR'DE DEPREM!

EGE Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 05.25'de merkez üssü Urla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Urla'ya 19 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 6,84 kilometre olarak ölçüldü. Kentte kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

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SON DAKİKA HABERİ: İzmir'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi! 2 Ocak 2021
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