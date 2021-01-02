SON DAKİKA HABERİ: Bir süredir haber alınamıyordur! Cesetleri toprağa gömülü halde bulundu



Edinilen bilgiye göre, Osman Ç.'den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Ç.'nin en son Kaman ilçesine bağlı Bayramözü köyünde olduğunu tespit etti.