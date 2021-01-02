Son dakika haberi | İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! Önce aylarca sürdürdü: Sonra itiraf etti...

VİCDANINA YENİK DÜŞTÜ

İfadesi alınan Umut B., 'Bir bankanın Maltepe Şubesinde nakit ve işlem yetkilisi olarak görev yaptığını, 2019 yılı Eylül ayında bahis borçları nedeniyle bankadan önce ufak meblağalar aldığını evrak üzerinde oynama yaptığını, bahis oynamaya devam ettiğini ve parayı kaybettikçe aynı yolla para almaya devam ettiğini anlattı. Yine bankadan para aldığını ve aldığı paranın evde olduğunu söyleyen Umut B., parayı kendi rızasıyla teslim ettiğini, yaptığından pişman olduğunu, bu parayı ödeyeceğini ve bankanın tüm zararını karşılayacağını" anlattı.