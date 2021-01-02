Son dakika haberi: Ünlü iş adamı İzmir'de polise giderek kaçırıldığını söyledi ama... Böyle olay ne görüldü ne duyuldu!

OTOMOBİLİ DURDURUP KENDİLERİNE KELEPÇE TAKMIŞLAR



Polis, Tanyeri, Ayhan A. ve onları fabrikaya bırakan kişi olan İlhan Ş.'nin olaydan 3 gün önce İstanbul'dan İzmir'e geldiklerini, Konak ilçesinde kaldıkları otelden çıktıktan sonra buluşup aynı otomobille fabrikanın bulunduğu Bornova ilçesine gittiklerini belirledi. Burada otomobili park eden üç kişiden, Tanyeri ile Ayhan A.'nın kendilerine kelepçe takıp bagaja bindikleri, daha sonra da fabrikaya gittikleri tespit edildi. İlhan Ş.'nin, fabrikadaki bekçiye, "Zeki Bey daha sonra gelip arabayı alacak" deyip fabrikadan ayrıldığı öğrenilirken, bagajdan gelen sesler üzerine bekçinin olayı fark edip, polise haber verdiği ve ikilinin bu aşamadan sonra araçtan çıktığı ifade edildi.



Yaşanan bu gelişmenin ardından Zeki Tanyeri, Ayhan A ve İlhan Ş. hakkında 'iftira atma' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.