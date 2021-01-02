Isıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'da havaların soğuması ile birlikte ısınmak için çalıştırılan elektrikli ısıtıcısının devrilmesi sonucu çıkan yangında, 26 yaşındaki Serhat Çakmak dumandan zehirlenen genç hayatını kaybetti.



Yangın olayı Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir binada sabah saatlerinde meydana geldi. Kuyumcuda çalıştığı öğrenilen 26 yaşındaki Serhat Çakmak annesiyle beraber yaşıyordu. Gece uyumak için odasına giren genç ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı yaktı. Çakmak uyuduğu sırada elektrikli ısıtıcı devrilmesi sonucu çıkan yangında odaya dumanın dolmasıyla boğulup hayatını kaybetti.





Sabah uyandığında dumanı farkeden anne oğlunun odasına girince Oğlunu n yatakta hareketsiz şekilde yattığını gördü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 26 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan sevenleri de bina önüne gelirken, hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.