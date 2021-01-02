SON DAKİKA: Survivor 2021 yarışmacıları açıklandı! Survivor’a bu sene kimler katılacak? Survivor ne zaman başlıyor?

Son Dakika Haberi… Survivor 2021 yarışmacı kadrosu ve başlama tarihi belli oldu! Tv8 ekranların yayınlanan fragmanda bu yıl programda boy gösterecek olan 10 yarışmacıya yer verildi. Bu sene de Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan programın yarışmacı kadrosunda televizyon ekranlarından tanığımız pek çok isim yer alıyor. Peki, Survivor 2021 ekranlarında bu yıl kimler yarışacak? Survivor 2021 yarışmacıları kimler? İşte detaylar;

SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor'un ne zaman başlayacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre, Survivor 2021 yarışması 9 Ocak Cumartesi günü akşam saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.

SURVİVOR 2021 KADROSUNDA KİMLER VAR, BELLİ OLDU MU?

Survivor 2021 kadrosunda kimlerin yer alacağı büyük merak konusu.