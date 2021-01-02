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Son dakika: Ünlü iş adamının kızına şok! Mahkeme ‘gereksiz’ diyerek reddetti

Ünlü iş adamı ’un kızı 2017 yılında hayatını birleştirdiği ile tek celsede boşandı. Torun, evlendiği dönemde çıkan haberlerin güncelliğini yitirdiğini ve eski eşinin başka birisi ile evlendiğini belirterek haberlere erişim engeli talebinde bulundu. Hakimlik talebi reddetti.

Giriş Tarihi: 2.1.2021 15:10 Son Güncelleme: 2.1.2021 15:16 ABONE OL
Son dakika: Ünlü iş adamının kızına şok! Mahkeme ‘gereksiz’ diyerek reddetti

Ünlü iş adamı Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun'un kızı Zeynep Torun, 2017 yılında hayatını Atilla Dural şirketinin sahibi Fahri Dural'ın oğlu Kaan Dural ile birleştirmişti. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift geçtiğimiz Haziran ayında ayrılmaya karar verip Beykoz Adliyesinde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

"ESKİ EŞİM BAŞKASIYLA EVLENDİ"

Yaklaşık 2 sene süren evliliğini hatırlamak istemeyen Zeynep Torun, evlendiği dönemde yapılan evlilik haberlerinin kaldırılması için harekete geçti. Haberlerin güncelliğini yitirdiğini, kamusal bir yararı kalmadığını ve eski eşinin başka bir kadınla evlenip yeni bir hayat kurduğu gerekçesiyle haberlerin kaldırılmasını talep etti.

HABERLERİ KALDIRIN

İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğine başvuran sosyetik güzel kamuya mal olmuş ünlü bir figür olmadığını ve güncelliğini yitiren bir evliliğin haberlerde yer almasının sahip olduğu unutulma hakkının zedelendiğini belirti.

ERİŞİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Talebi değerlendiren mahkeme Zeynep Torun'un evlendiği dönemde yapılan haberlerin basın özgürlüğü kapsamında olduğunu, her ne kadar çiftin boşanmış olsa da gazetecilerin görevini ifa ettiği ve bu nedenle haberlerin kaldırılmasının gereksiz olduğu anlatılarak talep reddedildi.

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Son dakika: Ünlü iş adamının kızına şok! Mahkeme ‘gereksiz’ diyerek reddetti
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