Son dakika: Ünlü iş adamının kızına şok! Mahkeme ‘gereksiz’ diyerek reddetti

Ünlü iş adamı Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun'un kızı Zeynep Torun, 2017 yılında hayatını Atilla Dural şirketinin sahibi Fahri Dural'ın oğlu Kaan Dural ile birleştirmişti. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift geçtiğimiz Haziran ayında ayrılmaya karar verip Beykoz Adliyesinde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
"ESKİ EŞİM BAŞKASIYLA EVLENDİ"
Yaklaşık 2 sene süren evliliğini hatırlamak istemeyen Zeynep Torun, evlendiği dönemde yapılan evlilik haberlerinin kaldırılması için harekete geçti. Haberlerin güncelliğini yitirdiğini, kamusal bir yararı kalmadığını ve eski eşinin başka bir kadınla evlenip yeni bir hayat kurduğu gerekçesiyle haberlerin kaldırılmasını talep etti.
HABERLERİ KALDIRIN
İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğine başvuran sosyetik güzel kamuya mal olmuş ünlü bir figür olmadığını ve güncelliğini yitiren bir evliliğin haberlerde yer almasının sahip olduğu unutulma hakkının zedelendiğini belirti.
ERİŞİM TALEBİ REDDEDİLDİ
Talebi değerlendiren mahkeme Zeynep Torun'un evlendiği dönemde yapılan haberlerin basın özgürlüğü kapsamında olduğunu, her ne kadar çiftin boşanmış olsa da gazetecilerin görevini ifa ettiği ve bu nedenle haberlerin kaldırılmasının gereksiz olduğu anlatılarak talep reddedildi.