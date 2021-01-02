Son dakika: Ünlü iş adamının kızına şok! Mahkeme ‘gereksiz’ diyerek reddetti

"ESKİ EŞİM BAŞKASIYLA EVLENDİ"

Yaklaşık 2 sene süren evliliğini hatırlamak istemeyen Zeynep Torun, evlendiği dönemde yapılan evlilik haberlerinin kaldırılması için harekete geçti. Haberlerin güncelliğini yitirdiğini, kamusal bir yararı kalmadığını ve eski eşinin başka bir kadınla evlenip yeni bir hayat kurduğu gerekçesiyle haberlerin kaldırılmasını talep etti.

HABERLERİ KALDIRIN

İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğine başvuran sosyetik güzel kamuya mal olmuş ünlü bir figür olmadığını ve güncelliğini yitiren bir evliliğin haberlerde yer almasının sahip olduğu unutulma hakkının zedelendiğini belirti.