Şükür yemeklerinin hayırseveri koronavirüs nedeniyle öldü!

Yozgat'ta düzenledikleri şükür yemekleri ile tanınan hayırsever Mustafa Yıldırım, bir süredir tedavi gördüğü korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.



Yozgat merkeze bağlı Karacalar Köyü'nden olan Mustafa Yıldırım, kısa bir süre önce covid-19 teşhisi ile kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın vefatı ailesini ve sevenlerini olduğu kadar hemşerilerini de derinden üzdü.



ŞÜKÜR YEMEKLERİNİ HAYIRLI AİLESİ



Yıldırım ailesi merkeze bağlı Karacalar Köyü'nde gerçekleştirdikleri şükür yemekleri ile Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından köylülerini, Yozgat siyaseti ve bürokrasini bir araya getiriyordu.



Covid-19 nedeni ile 2020 yılında şükür yemeği programını düzenleyemeyen Yıldırım ailesi 2021'de büyük bir organizasyon planlıyordu.

Merhum Mustafa Yıldırım, Eskişehir'de kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.