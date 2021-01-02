Taksicilerin ayar çilesi

Taşımaücretine yapılan yüzde 11'lik zammın ardından taksiciler, taksimetrelerini güncellemek için büyük çile yaşadı. İstanbul Büşükşehir Belediyesi'nin hem Avrupa hem de Asya kıtasındaki taksicileri sadece Yenikapı'daki tek bir ayarlama noktasına yönlendirmesi sıkıntıyı büyüttü. Ayar işlemleri akşam saatlerine kadar sürdü. Şoförler, taksimetre güncellemesi ve mühür değişikliği için uzun süre beklemekten şikayet etti. Şoförler arasında zaman zaman sıra yüzünden gergin anlar da yaşandı.Öte yandan sadece mühür değişikliği ve fiyat güncellemesi için yaklaşık 700 lira ücret ödediklerini belirten şoförler bu ücretin de yüksek olduğunu ileri sürdü.