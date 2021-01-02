Torbalı polisi sokak hayvanlarını unutmadı

İzmir'de Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 80 saat boyunca kesintisiz olarak süren yılbaşı sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı. Torbalı'da onlarca sokak hayvanı ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından beslendi, ilçenin çeşitli noktalarına mama bırakıldı. Torbalı polisinin bu davranışı hayvan severlerden tam not aldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'de başladı. 80 saat kesintisiz olarak sürecek olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak'ta saat 05.00'e kadar sürecek. Çok sayıda işyerinin kapalı olması nedeniyle sokak hayvanları 4 gün içinde besin bulmakta zorlanıyor. Yasaklı günlerde can dostlarını düşünen Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin farklı noktalarını gezerek sokak hayvanlarını besledi. Ayrıca farklı sokaklara hayvanlar için mama bırakıldı. Torbalı polisinin bu davranışı hayvan severlerden tam not aldı.