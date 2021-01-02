Trabzon'da 17 kişiye adli ve idari işlem yapıldı

Trabzon İl Jandarma komutanlığı tarafından yapılan kaçak alkol,uyuşturucu ve toplu halde oyun oynayan 17 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ortahisar ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda tespit edilen şüphelilerin evinde arama yapılırken, hassas terazi, 277 gr esrar, kenevir tohumu ve tabanca fişeği ele geçirildi.Konuyla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

YAYLADA OYUN OYNAYAN 7 KİŞİYE CEZA

Jandarma ekipleri, Tonya ilçesi Karaağaçlı Mahallesi Zere yaylasında kahvehane olarak kullanıldığı tespit edilen bir evde koronavirüs tedbirlerine aykırı olarak bir araya gelerek oyun oynandığını tespit etti. Ekipler kahvehaneye yaptığı baskında ,Covid-19 tedbirlerine aykırı hareket ederek oyun oynayan 7 kişiye toplamda 22 bin 50 lira ceza kesildi.

KAÇAK ALKOL OPERASYONU

Maçka ilçesinde de çalışmalarını sürdüren ekipleri kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 0,5 litrelik pet şişelere doldurulmuş 217 adet kaçak alkollü içki, 200 mg kristal anason, votka aroması, 187 adet bira ve kaçak votka ile 500 TL ve 5885 Euro ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan bir şahıs hakkında adli işlemlerin sürdürüldüğü bildirildi.