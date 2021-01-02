Van Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla 12 iş makinesi aldı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni alınan 12 adet iş makinasının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Süphan mahallesinde bulunan merkez şantiyede düzenlenen tanıtım toplantısına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Edremit Kaymakamı ve Belediye Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, Fen İşleri Daire Başkanı Mehmet Kaptanoğlu ve personeller katıldı.

YENİ MAKİNELER BELEDİYENİN HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRDI

Yeni alınan iş makinelerini inceleyen Vali Mehmet Emin Bilmez, araçların özellikleriyle ilgili bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, iş makinelerinin belediyenin hizmet kalitesini arttırdığını belirtti.

Bilmez, "Geçen hafta 22 otobüsümüzü halkın hizmetine sunduk. 18'i toplu taşımada kullanılacak. 4 adet de şehirlerarası yolcu taşıma standartlara sahip yeni model araç aldık. Bu araçlarımız Kapıköy Gümrük Kapısı ile merkez arasında çalışacaklar. Arkasından gelecek 22 adet 8,5 metre uzunluğunda aracımız yakın zamanda bize teslim edilecek. 12,5 metrelik aracımız da mart ayında teslim edilecek" dedi.

"BU SENE TEDBIRLI DAVRANDIK"

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Daire Başkanlığı ekiplerinin kullanacağı 12 iş makinesini teslim aldıklarını söyleyen Bilmez, "Bunlardan en önemlisi asfalt serme makinesidir. Elimizde bu makineden daha önce vardı ama yetersiz kalmaktaydı. Bu yüzden kapasitesi daha yüksek bir makine ve beraberinde ise iki adet silindir aldık. Bu silindir makinelerinin biri lastikli, diğeri ise demir silindirlidir. 6 adet kazıcı-yükleyici hidromek alındı. Bu makineler elimizi rahatlatacaktır. İki adet de sulama aracı bunlardan bir tanesi Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilirken, diğeri de kendi öz sermayemizle satın aldık. Bir diğer aracımız da kar toplama aracıdır. Bu aracımız yurtdışından geldi. Geçen sene yoğun kar yağınca bir düşük modelini Türkiye'de bulup onu kullanıyorduk. Bu sene tedbirli davrandık" diye konuştu.

"TAMAMI KENDI ÖZ KAYNAKLARIMIZLA ALINDI"

Belediyenin hizmet filosuna katılan iş makinelerin tamamını öz kaynaklarıyla aldıklarına dikkat çeken Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar için herhangi bir borçlanma olmadı. Diğer toplu taşıma araçları için de borç yapılmadı. Bunlar tamamen İller Bankası'ndan aldığımız kendi öz gelirlerimizle karşılandı. İnşallah önümüzdeki dönem daire başkanlığı ekipleri daha çok sahada olacak, vatandaşlarımızın daha çok derdine derman olmaya çalışacaklardır. Tek amacımız yaşanabilir bir Van meydana getirmek."

Tanıtım programı yapılan duanın ve toplu hatıra fotoğrafının ardından son buldu.