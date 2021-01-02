Van'dan büyüleyen kış görüntüleri

Van'ın en önemli tarihi ve kültürel yapılarından biri olan Gevaş İlçesindeki St. Thomas Manastırı diğer adıyla Altınsaç Kilisesi yazları olduğu gibi kış mevsiminde de müthiş doğasıyla hayranlık uyandırıyor.

13'üncü yüzyıldan önce yapıldığı belirtilen tarihi kilisenin bulunduğu Altınsaç koyları Van Gölü'nün el değmemiş koyları olarak biliniyor. Van Gölü'ne hakim bir tepe üzerinde inşa edilen kilisenin her mevsim ayrı bir güzelliği var.

Yaz aylarında yerli ve yabancı birçok turistin ziyaret ettiği St. Thomas Manastırı doğa sporcuları için de elverişli bir rotaya sahip.

Kilisenin kış manzarası ise göz kamaştırıyor.