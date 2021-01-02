Ya ölüm kalım savaşı ya da kurallara uymak

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki 200 yataklı Devlet Hastanesi'nde, görevi başında iken koronavirüse yakalanan Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Mübeccel Bulut, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Güven Arslan ile Dâhiliye uzmanı Doktor Selçuk Turgut, hastalığı atlatıp görevlerine döndü. Hastanedeki doktorlardan 40'ının virüse yakalandığı vurgulandı. Üç doktor ise yaşadıkları zorlukları anlatarak insanların ders çıkarmasını diledi. Dr. Mübeccel Bulut, "Bu illete yakalandığımda 1 yaşında çocuğum olduğu için tedirginlik yaşadım. Çocuğuma dokunamıyordum, ilaç tedavisi gördüğüm için emzirme yapamıyordum. Nefes darlığı en çok yaşadığım sıkıntılardandı. Aslında tercih insanların. Ya yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesine girmeyi göze alacaklar, ya da maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat edecekler" dedi.Koronavirüs yoğun bakım bölümünde ağır hastaların tedavisiyle ilgilenen Dahiliye Uzmanı Doktor Selçuk Turgut, çok zor bir süreç geçirdiğini belirterek, "Görevim başında iken yakalandım. İyileşme sürecim 25 günden fazla bir zaman aldı. Durumum ağırlaşınca Elazığ Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek orda yoğun bakım ünitesinde tedavim devam etti. Çok zor bir süreçten geçerek görevimize döndük. Özellikle yoğun bakımda tedavi gören insanlarımızla göz göze geliyoruz. Hastalar bazen ölümü bile istiyor, bu illet öyle bir şey ki yaşamadan kimse bilmiyor. Yoğun bakımda hastalarımızla acı diyaloglar yaşıyoruz, bunlar bizi çok üzüyor. Bir hastamın yoğun bakımda 'Hocam artık benim kafama sık, ya da beni iyileştirip gönder' demesi beni ve sağlık çalışanlarını derinden üzdü. İnsanlarımızın dikkatli olmasını diliyoruz. Sevdiklerini düşünerek hareket etmeliler" diye konuştu.Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Güven Arslan, 25 gün boyunca gördüğü tedaviyle iyileştiğini belirtti. Arslan, şöyle konuştu: "Koronavirüs ile mücadele ailesel ve toplumsal olarak doktorları yıpratan bir süreçti. Biz doktorlar sağlık sürecinde insanların hep yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Hastanede tedavi gördüğüm süre içinde oksijen seviyelerim düşünce ölüm korkusu yaşadım. 3 gün sonra plazma tedavisi uygulamasıyla yaşam mücadelem devam etti. Ailem ve çocuğum da benim kadar yıprandı. İnsanlardan tek isteğimiz maske, mesafe ve hijyen konularında çok dikkat etmeleri."