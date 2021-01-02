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Yasağı delip alkollü araç kullandılar! O kentte 223 sürüye ceza

’te alkol alıp sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden araç kullanan 9 kişiye ceza kesildi.  Kentte kısıtlamanın ilk günü 223 sürücü trafik kurallarını ihlalden ceza aldı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 2.1.2021 12:46 ABONE OL
Yasağı delip alkollü araç kullandılar! O kentte 223 sürüye ceza

Gaziantep'te trafik polisinin yeni yılın ilk günü yaptığı denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 223 sürücü ve araç plakasına ceza yazıldı. Denetimlerde 9 sürücüye de alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 1 Ocak günü il merkezi, ilçeler ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 60 araç kontrol edildi. Kontrollerde 9 sürücüye alkollü araç kullanmak, 5 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 20 sürücüye hız ihlalinden, 24 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, toplamda ise 223 sürücü ve araç plakasına işlem yapıldı.

Denetimlerde 8 sürücünün belgesine el konulurken, 63 araç da trafikten men geldi.

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Yasağı delip alkollü araç kullandılar! O kentte 223 sürüye ceza
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