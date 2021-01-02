Hatay'da 7 ayrı noktaya operasyon

Hatay'da İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik koordineli olarak 7 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, tabanca, av tüfeği ve bunlara ait mermiler ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri istihbarı çalışmaları sonrasında yedi ayrı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda M.Ş. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 9 parça halinde 140 gram gelen esrar maddesi, 46 gram gelen Kenevir Tohumu, 12 Adet boyları 40 ile 80 cm arasında değişen Kenevir Bitkisi, 1 Adet üzerinde Zigsauer P226 ibare bulunan 9 mm çapında Tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, 20 Adet fişek, 1 Adet üzerinde Maverick ibare bulunan Av Tüfeği, tüfeğe ait 3 adet kartuş, 5 Damacana içerisinde yaklaşık 80 litre ev yapımı Şarap

M.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 15 gram gelen esrar Maddesi, T.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 2,60 gram gelen UÇ diye tabir edilen Sentetik Kannabinoid maddesi, 1 adet 7,65 mm çapında Baretta tabanca, tabancaya ait şarjör, 28 adet fişek, 1 adet Magnum marka Av Tüfeği, tüfeğe ait 6 Adet Kartuş, 1 adet üzerinde Zoraki marka Kurusıkı Tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, 11 adet fişek M. D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 35 gram gelen UÇ diye tabir edilen Sentetik Kannabinoid maddesi, 1 adet çalışır vaziyette Hassas Terazi M. Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 14 Adet Captagon Uyuşturucu veya Uyarıcı hap, 1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan Av Tüfeği, tüfeğe ait 4 adet kartuş ele geçirildi

Olaylarla ilgili olarak beş kişi gözaltına alındığı soruşturmanın devam etiği öğrenildi. (Haber Merkezi)