Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı hafta içi belirtilen hafta sonu ise tüm günü kapsayacak şekilde devam ediyor. Öte yandan yılbaşı dolayısıyla 4 gün uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte seyahat yasağı olup olmadığı önemli konular arasında yerini alıyor. 4 günlük kısıtlamayı fırsat bilenler bulundukları ilden farklı bir ile seyahat etmek istediklerinde şehirler arası seyahat yasağı var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki; yeni yılda seyahat yasağı var mı, şehir dışına çıkmak yasak mı? 31 Aralık-4 Ocak şehirler arası seyahat yasağı olacak mı?
Yılbaşında şehirler arası seyahat yasağı hakkında yapılan açıklamalar şu şekilde;
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) genelgede belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde 81 ilde seyahat yasağı uygulanacak. Kısıtlama 31 Aralık Perşembe 21.00 ile 4 Ocak Pazartesi 05.00 arasında geçerli olacak. Bu saat dilimleri arasında seyahat yasağı bulunuyor ancak vatandaşlar seyahat izin belgesi alarak şehir dışına çıkabilir. Seyahat izin belgesini valiliklerden, kaymakamlıktan, e devletten ya da ALO 199'dan alabilirsiniz.
Kimler seyahat izin belgesi alabilir?
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler)