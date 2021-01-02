İstanbul genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri yüzlerce ihbarı tek tek değerlendirdi. Kimisi asılsız kimisi gerçek olan ihbarlarda 95 ikamet kontrol edildi. 14 iş yeri ve 2 villada parti düzenlendiği ortaya çıktı. Partiyi basan polise içeridekilerin cevabı ise şaşırttı. Ceza yememek için 'hepimiz akrabayız' dedikleri öğrenildi. Toplamda 162 şahsa işlem yapıldı. 319 kişi gözaltına alındı ve 685 bin 527 lira para cezası kesildi. Baskın anları ise polis kamerasına saniye saniye yansıdı.





İstanbul'da 31 Aralık 2020 Perşembe günü yeni yıl tedbirleri kapsamına İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü personelince il genelinde yapılan çalışmalarda; 95 bin 456 şahsın GBT Sorgulaması yapıldı. Çeşitli Suçlardan Aranan 319 şahıs ile 143 yoklama kaçağı yakalandı. 36 umuma açık işyeri ve 95 ikamet kontrol edildi, toplamda 14 işyerine ve 2 adet villaya işlem yapılarak toplam 162 şahsa idari işlem yapıldı. 357 bin 577 lira para cezası yazıldı.

2 bin 88 adres denetlendi 7 tesis ve 13 şahsa işlem yapıldı. Toplamda 40 bin 950 lira para cezası kesildi.

25 Adet Ruhsatsız Tabanca ve tüfek ile 105 adet fişek bulundu. 1 adet yat ve 1 adet teknede 6 şahsa idari işlem yapıldı. 9378 gram uyuşturucu madde bin 962 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Ayrıca denetimlerde bin 400 litre kaçak alkol, 190 paket kaçak sigara, 19 bin Dolar sahte para 19 bin Araç ve motosiklet kontrol edildi, bin 22 araç ve motosiklete işlem yapıldı. Toplamda 36 araç trafikten men edildi. 287 bin lira para Cezası Uygulandı.

Yılbaşında tedbirleri hiçe saydılar! Polis partiyi bastı “hepimiz akrabayız" dediler | Video