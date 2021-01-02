Yozgat Valisi Polat can dostlar için talimat verdi

İl Özel İdaresi marifeti ile aldırılan mamalar şehir merkezi ve 13 ilçede kolluk kuvvetleri, kaymakamlık yetkilileri ve hayvan severler tarafından sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Vali Ziya Polat, 'Gözünüz arkada kalmasın, can dostlarımız bize emanet' dedi.

Polat; "Kısıtlama sırasında yiyecek bulamayan sokak hayvanları için öncesinde İl Özel İdaremiz tarafından temini yapılan mamaları hem il merkezinde hem de ilçelerimizde can dostlarımıza ulaştırıyoruz. Gözünüz arkada kalmasın, dostlarımız bize emanet. Onları sahipsiz bırakmayacağız" ifadelerinde bulundu.