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Valisi Polat can dostlar için talimat verdi

Valisi Ziya Polat, kısıtlama öncesi talimat vererek aldırdığı mamalarla merkez ve 13 ilçede sokak hayvanlarının aç kalmasını önledi. Kısıtlama nedeni ile açlıkla karşı karşıya kalan sokak hayvanları Yozgat’ta Vali Ziya Polat tarafından aldırılan mamalarla hayata tutunuyor.

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Giriş Tarihi: 2.1.2021 22:14 ABONE OL
Yozgat Valisi Polat can dostlar için talimat verdi

İl Özel İdaresi marifeti ile aldırılan mamalar şehir merkezi ve 13 ilçede kolluk kuvvetleri, kaymakamlık yetkilileri ve hayvan severler tarafından sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Vali Ziya Polat, 'Gözünüz arkada kalmasın, can dostlarımız bize emanet' dedi.

Polat; "Kısıtlama sırasında yiyecek bulamayan sokak hayvanları için öncesinde İl Özel İdaremiz tarafından temini yapılan mamaları hem il merkezinde hem de ilçelerimizde can dostlarımıza ulaştırıyoruz. Gözünüz arkada kalmasın, dostlarımız bize emanet. Onları sahipsiz bırakmayacağız" ifadelerinde bulundu.

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Yozgat Valisi Polat can dostlar için talimat verdi
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