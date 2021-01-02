Zehir satıcıları kısıtlama dinlemedi

Gaziantep'te yeni yılın ilk gününde polisin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan 46 kişi hakkında işlem yapıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 46 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı. Çalışmalarda 446 gram uyuşturucu madde ve hap, bir adet el yapımı patlayıcı, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 6 kurusıkı tabanca ve 38 adet kesici alet ele geçirildi.

Polisin yaptığı çalışmalarda hırsızlık suçundan 23 kişi gözaltına alınırken, haklarında arama kararı bulunan 64 kişi de yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Hırsızlık operasyonlarında adet tarihi eser niteliğinde sikke, 3 adet çalıntı araç, bir motosiklet, 24 cep telefonu ile çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirildi.