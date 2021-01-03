2 bin 300 yıllık sütunlar bahçe duvarında

BATI Karadeniz'in Efes'i olarak da anılan ve halk arasında "40 Basamaklar" olarak bilinen Düzce'deki Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kenti Tiyatrosu'ndaki kazı çalışmaları heyecan verici gelişmelere sahne oldu. Helenistik Çağ'da inşa edilen 2 bin 300 yıllık yapının yer altında kalan bölümlerinin zarar görmeden günümüze ulaştığı anlaşıldı. Ancak antik kente ait kalıntılardan bazılarının çevredeki sokak merdivenleri ve bahçe duvarlarında inşaat amacıyla kullanıldığı belirlendi. Antik tiyatroya yakın bir evin bahçe duvarında, üzerinde figürler bulunan eski bir tarihi eserin kullanıldığı görüntülendi. Bir sokak merdiveninde de sütun tabanı tespit edildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.