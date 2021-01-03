3 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde oldu?

Bugün Elazığ'da yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından son depremler listesi merak ediliyor. Deprem kuşağındaki ülkemizde yaşanan artçı depremler, AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte detaylar;

ELAZIĞ'DA DEPREM

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.17'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.50 kilometre olarak bildirildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.