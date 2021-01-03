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32 yaşındaki genç koranaya yenildi

Koronavirüs adıyla olarak bilinen Covid-19 virüsü, genç yaşlı demeden can almaya devam ediyor.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 3.1.2021 14:08 ABONE OL
32 yaşındaki genç koranaya yenildi

Kocaeli Derince İlçesi Sırrıpaia Mahallesinde oturan ve İzmit'te bulunan bir otomobil fabrikasında çalışan Adem Ortak (32), kısa bi,r süre öne rahatsızlandı. Hastaneye giderek test yaptıran Ortak, koronavirüe yakalandığını öğrendi. Evde tedavisine başlanan ancak durumu ağırlaşan Adem Ortak, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. 15 günden bu yana tedavi gören Ortak, sabah saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ortak'ın cenazesi Derince Şehitlik mezarlığında toparağa verildi.

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32 yaşındaki genç koranaya yenildi
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