419 yatırıma 275 milyon lira hibe verildi

Elazığ'da başarılı hizmet veren kurumlar arasında yer alan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği bütçesinden karşılanan hibeleri yatırımcıların hizmetine sunmaya devam ediyor. 2013 yılından buyana Elazığ'da hizmet veren TKDK, bugüne kadar 16 ana kalemde 419 projeye 275 milyon lira hibe desteği verdi.

Türkiye genelinde Ankara ve Konya'dan sonra en çok hibe veren üçüncü il olan Elazığ TKDK, verdiği desteklerle kent ekonomisine canlılık kazandırırken, istihdama büyük katkı sundu.

TKDK Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, Gazetemize yaptığı özel açıklamada Kurum ve personelin gayretli ve fedakarca çalışmaları neticesinde başarıya ulaştıklarını anlattı.

Yılmaz, şimdiye kadar 65 süt üretim tesisi, 46 besi çiftliği, 160 kanatlı et üretim tesisi, 8 süt işleme tesisi,1 süt toplama tesisi, 10 kırmızı et işleme tesisi, 1 su ürünleri işleme tesisi, 6 soğuk hava deposu, 7 bitkisel üretim işleme ve pazarlama, 27 arıcılık projesi, 21 zanaatkarlık desteği, 19 kırsal turizm, 22 su ürünleri üretim tesisi ve 22 de yenilenebilir enerji tesisi projesine destek verdiklerini kaydetti.

Elazığ'da hayata geçirilen 419 projenin toplam maliyetinin 600 milyon lira olduğunu, bunun 275 milyon lirasının hibe olarak yatırımcıya verildiğini ifade etti.

"İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYORUZ"

TKDK Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, "Yüzde 50'den yüzde 70'e kadar çıkan oranları hibe olarak kullandırıyoruz. Bunun karşılığında yatırımcı bizden parayı aldıktan sonra biz 5 yıl içerisinde en az 3 defa kontrol yapıyoruz. Bu kontrolde bizden aldığı makine, ekipmanı bir yere satamaz, kiralayamaz, işletmeyi kimseye devredemez. Destek verdiğimiz yatırımcı 5 yıl boyunca aynı şekilde yatırımına devam etmek zorunda. Tek şartımız 5 yıl boyunca imzaladığımız sözleşmeye iki tarafın da uyması. Sözleşmeye uygun hareket etmesi. 5 yıl sonra kendisi ister işini büyütür, ister işletmeyi satar, kiralar. Ama 5 yıl boyunca imzaladığımız sözleşmeye uygun hareket etmek zorunda. Dimdiye kadar destek verdiğimiz işletmelerde yaklaşık 3 bin kişi istihdam sağlandı. Bunun yasıra bir de dolaylı olarak istihdama katkımız var. Yani bizim destek verdiğimiz projelerin yüzde 90'ı Elazığ firmalarından iş yapıyorlar. Dolaylı olarak bir çok sektör bu projelerden katkı sağlamış oldu. Direkt istihdam haricinde bir de dolaylı istihdama çok ciddi şekilde katkı verdik. Piyasaya hareketlilik kazandırdık."

DESTEKLEME ORANLARI YÜZDE 70'E KADAR ÇIKIYOR

Desteklemelerin kendine özel şartları olduğunu belirten Yılmaz; "Başvurusu ayrı, yaşına göre, statüsüne göre, gerçek kişi mi, tüzel kişi mi? gibi statüye göre hibe oranlarımız değişiklik gösteriyor. Mesela çiftlik faaliyetleri yüzde 55 hibe alıyor. Herhangi bir fark yok hibe oranlarında. Yüzde 55 hibe veriyoruz. İşleme sektörüyle ilgili kırmızı et veya beyaz et işleme, süt işleme, soğuk hava depolarına yüzde 40 heba veriyoruz. Kooperatifler veya birlikler eğer başvurursa bu oran yüzde 50 oluyor. Kooperatifler ve birlikler her sektörde yüzde 10 fazla hibe alıyor. Hayvancılıkta hibe oranlarımız değişiyor. Yüzde 55 baz oranla başlıyor. Eğer gerçek kişi gerekli şartları sağlıyorsa ve 40 yaşın altındaysa bu hibe oranı yüzde 70'e kadar çıkıyor. Ama tüzel kişi başvuru yaptığı zaman yüzde 55'ten faydalanıyor. Bu desteklerden hariç bütün yatırımlarda yüzde 18 de KDV muafiyeti sağlıyoruz. En büyük avantajımız ve vatandaşa da cazip gelen kısmı burası." diye konuştu.