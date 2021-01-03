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Afrodit Tapınağı kalıntıları bulundu

Giriş Tarihi: 3.1.2021 ABONE OL
Afrodit Tapınağı kalıntıları bulundu
İZMİR'DE Urla Çeşme Yarımadası Yüzey Araştırması Projesi çerçevesinde 1600 kilometrekarelik alanı tarayan bilim insanları, bölgede 2 bin 500 yıl öncesine ait "Afrodit Tapınağı"na ait kalıntılara rastladı. Proje Yürütücüsü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Koparal, "Yerde bir kadına ait heykel parçası bulduk, daha sonra da pişmiş topraktan kadın başı figürüne rastladık. Bulgulardan şunu anladık ki bölgede bir kült alanı olmalıydı. Epigrafik yayınları tarayınca büyük ihtimalle Afrodit Tapınağı olduğu anlaşıldı" dedi. AA
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Afrodit Tapınağı kalıntıları bulundu
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