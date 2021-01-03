‘Ağır hasta sayısındaki düşüş sürüyor’

Türkiye'de dün 149 bin 218 kişiye test yapıldı. 11 bin 180 yeni vaka belirlenirken, bin 713 hastaya karşılık, iyileşen hasta sayısı 11 bin 672'ye yükseldi. Toplamda yapılan test sayısı 24 milyon 811 bin 888, toplam vefat sayısı 21 bin 295, toplam iyileşen sayısı da 2 milyon 126 bin 432 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) tespit edilen 1713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz."