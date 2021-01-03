Ağları boş kalan Beyşehirli balıkçılar zor günler yaşıyor

Şimdi balıkçılığı bırakanlar av tüfeği sektöründe silah işine girdi ya da inşaatçılığa başladı. İş bulamayanlar ise balıkçılık dışında başka arayış içerisindeler. Benim önerim, bu gölün 3-4 yıl süreyle balıkçılık faaliyetine kapanmasıdır. Kimseyi göle bu süreçte sıkı denetimlerle sokmayacaklar, balık zaten ne açıkta ne de kıyıda yok. Herkes bu yasağa tam uyarsa ben 3-4 yıl sonrasında balığın yeniden kendini göstereceğine ve balıkçılar için eskiden olduğu gibi iyi gelir sağlayacağına inanıyorum."