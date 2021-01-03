Antalya'da ilginç anlar! İntihar ihbarında bulunulan genç: Ne intiharı denize giriyordum

Ardından yine gazetecinin, "Şimdi sokağa çıktın diye ceza yiyeceksin" sözü üzerine Gökhan A., ?Yıllardır sudayım. Yedik abi yedik cezayı" dedi. Gökhan A. sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyince ambulans geri çevrildi.

Vücudunda çizikler bulunan ve kendi kendine, "Aldık başımıza belayı. Rezil olduk, iyi mi" diye söylenen Gökhan A., polis merkezine götürüldü.